特朗普鼓勵俄攻擊「沒交會費」盟友　北約秘書長及歐盟炮轟

美國前總統特朗普（Donald Trump）此前表示，曾提出「鼓勵」俄羅斯攻擊沒有履行財政責任的北約（NATO）國家。繼白宮批評其言論發神經，包括北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）等也紛紛指責。



斯托爾滕貝格發書面聲明表示，任何關於盟友不互相保衛的建議，都會損害北約及美國的安全，並使美國和歐洲士兵面臨更大風險。 他強調，對北約成員的任何攻擊，都將得到團結和強有力的回應。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel ）表示，關於北約安全和第5條團結條約鹵莽言論，只符合俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的利益。

2024年1月29日，北約秘書斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）到訪美國華盛頓並舉行新聞發布會。（Reuters）

波蘭防長斥競選不能成為玩弄安全藉口

波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）指出，強調北約的座右銘「「我為人人，人人為我」，這是一項具體承諾，破壞盟國的信譽就意味著削弱整個北約，「任何競選活動都不能成為玩弄聯盟安全的藉口。」

德國外交部也在其X帳戶上發布了「我為人人，人人為我」的訊息，並帶有#StrongerTogether 標籤。

特朗普在南卡羅來納州的政治集會上發表講話，憶述與北約領導人的會面，他引用一位沒有透露名字的「大國總統」的話，稱對方為男性說：「如果我們不付錢，我們就會遭到俄羅斯的襲擊——你會保護我們嗎？」

特朗普指當時回應： 「你沒有付款？你拖欠了？不，我不會保護你。事實上，我會​​鼓勵他們為所欲為，你必須付出代價。」

2021年3 月9日，歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）在比利時會見記者。（Reuters）

歐盟官員指特朗普記憶有問題

歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）指出，特朗普的言論以前就聽說過，陽光下沒有什麼新鮮事。他又指，特朗普的記憶可能有問題，實際上對方是女性，也不代表一個國家，而是2020年與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）談話。

布雷東強調，不能每四年就北約的安全問題拋一枚硬幣、被美國選舉左右，歐盟需要增加自己的軍事開支和能力。

北約 31 個成員國雖就國防開支須至少佔國內生產總值 2% 的目標達成一致。但北約估計顯示，只有 11 個成員國的國防開支達到了這一數字。