美前國家安全顧問斥特朗普自私失常　再當總統將有利中俄

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在1月30日發布回憶錄，批評前總統特朗普（Donald Trump）是個完全自私自利的人，他會懲罰個人的對手，並安撫對手俄羅斯和中國。



博爾頓曾於2018年和2019年在特朗普的白宮任職，他指這位共和黨籍前總統沒有政治哲學或連貫的政策前景。博爾頓警告說，如果特朗普再次當選，可能會退出北約（NATO），而且限制對烏克蘭的支持，並鼓勵中國封鎖台灣並推行孤立主義。



博爾頓在名為《事發的房間：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯）的新書前言表明，「特朗普不適合擔任總統。」該書講述博爾頓擔任特朗普國家安全顧問的17個月經歷，提到「如果他的前四年表現不佳，那麼後四年就會更糟。」

可能退出北約 不利台灣及烏克蘭

博爾頓在前言中寫道：「特朗普真的只關心個人報復，這將消耗他第二任期的大部份時間。」他認為，特朗普只關心自己的利益，希望被「一群農奴組成的白宮包圍」，盲目執行命令。

博爾頓批評，包括共和黨內傳播了一種「孤立主義病毒」、「特朗普的失常行為比任何國家安全更具破壞性」。他認為，特朗普可能退出北約，且其烏克蘭政策肯定有利於莫斯科。此外，台灣和中國週邊其他國家，會在特朗普的第二個任期面臨真正的危險。