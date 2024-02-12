伊拉克與美國舉行會談　討論結束國際聯盟在當地任務

伊拉克週日（2月11日）同美國主導的國際聯盟在高級軍事委員會框架下舉行第二輪會談，討論逐步削減直至結束國際聯盟在伊拉克任務。



新華社報道，伊拉克武裝部隊總司令發言人拉蘇爾（Yahya Rasool）發表聲明說，伊拉克在高級軍事委員會框架下同國際聯盟重啟會談，對軍事現狀、現階段風險水平、作戰環境及伊拉克武裝部隊戰鬥能力開展評估。雙方將在會談基礎上為逐步削減直至結束國際聯盟在伊任務設定時間表。

伊拉克總理媒體辦公室1月27日說，伊拉克和美國當天啟動首輪對話，討論結束國際聯盟在伊拉克的存在。伊拉克總理蘇達尼主持了首輪對話，但沒有公布更多細節。2月以來，美軍接連空襲伊拉克境內目標，造成大量人員傷亡，導致會談一度中止。

美國2003年發動伊拉克戰爭，2011年年底從伊拉克撤軍，僅留少量駐軍。極端組織ISIS 2014年奪取伊拉克西部和北部大片地區，美國主導的打擊ISIS組織國際聯盟隨後增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克總理新聞辦公室發表聲明說，國際聯盟的戰鬥任務已結束，伊拉克軍方已接管所有軍事基地，一些從事顧問工作的外軍人員仍留在伊拉克境內，繼續為伊拉克安全部隊提供支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

