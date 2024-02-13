奧斯汀全身麻醉下接受膀胱治療　醫生稱非手術性料翌日可工作

美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）因急性膀胱問題，2月11日再度入院。他的醫生12日公布，70歲的在全身麻醉下接受了非手術治療，以解決膀胱問題，預計他毋須延長住院，可於13日恢復正常工作。另路透社引述美國官員消息，奧斯汀已取消原定本周往布魯塞爾出席北約防務會議，但會以視象方式參與。



奧斯汀獲送進華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），院方的創傷醫學主任John Maddox及前列腺疾病研究中心主任Gregory Chesnut，聯合公布奧斯汀的最新情況，稱預計他會成功康復，院方將連夜密切監察。院方重申，目前的膀胱問題料不影響其癌症康復，進度仍然理想。

美國國防部此前表示，奧斯汀在前一晚經過一系列測試與評估後，被送進深切治療部接受支援式護理和密切監察。

奧斯汀1月因前列腺癌手術後併發症，秘密入院多日而未向總統拜登（Joe Biden）、白宮、國會等報告而受到批評。他後來於電視的記者會上道歉，並定於2月29日在國會就此事作證。