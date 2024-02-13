美國發表通脹數據　中期通脹預期降至2013年以來最低水平

美國紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）的調查顯示，美國消費者的中期通脹預期降至最少是2013年以來的最低水平。



彭博社報道，2月12日公布的紐約聯儲月度消費者預期調查結果，1月份消費者的3年期通脹預期降至2.35%，創下近11年數據紀錄中的最低紀錄。一年期和5年期通脹預期中值分別為3%和2.5%，與此前一個月持平。

12日公布的數據將有助於消除美國聯邦儲備局（FED）官員的疑慮。官員說，在開始減息之前，將尋求更多證據確信通脹將保持在2%的目標水平附近。投資者目前押注美聯儲可能在5月份開始放寬政策。

在1月份的調查中，美國消費者對經常購買的食品和汽油的通脹預期均回落。消費者預計的未來一年汽油價格漲幅下降至4.2%，食品價格漲幅下降至4.9%，分別為2022年12月和2020年3月以來最低。租金預期漲幅降至2020年末以來的最低水平。

圖為2022年6月15日，美國紐約市一間商店在櫥窗展示貨品價格。（Getty）

消費者對勞動力市場的看法喜憂參半。預期收入增長以及預期未來12個月內可能失業的消費者佔比都下降，但預期如果失去當前工作，可能在未來3個月內找到工作的消費者佔比也下降，至2021年6月以來的最低水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

