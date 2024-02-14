路透社：特朗普顧問提議為「沒交會費」北約國設分級制

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在任期間的主要國家安全顧問2月13日表示，如果特朗普重返白宮，他將推動北約（NATO）改革，這可能導致某些成員國失去抵禦外部攻擊的保護。



特朗普10日在南卡羅來納州（South Carolina）的競選活動上發言，稱自己曾提出「鼓勵」俄羅斯攻擊沒有履行財政責任的北約（NATO）國家，引來白宮、北約、歐盟及共和黨人批評。

特朗普在任期間的主要國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg）13日告訴路透社，若北約的一個成員國未能依照約定把國內生產總值至少2%用於國防，他會支持取消《北大西洋公約》第5條對該國的部份保護。

凱洛格表示，如果特朗普當選，他可能會建議在2025年6月舉行的一次北約會議上討論北約的未來，北約之後可能會成為一個「分級聯盟」，成員國會根據他們遵守北約條款的程度享有更大的保護。這意味北約會按成員國用於國防的資源，給予不同程度的保護。

《北大西洋公約》第3條

根據《北大西洋公約》第3條，北約成員國必須努力發展各自的國防能力。雖然第3條沒有明確規定成員國必須把國內生產總值至少2%用於國防，但在2014年峰會上一眾成員國承諾在十年內達成這個目標。而在北約2023年7月估計，31個成員國家中，只有有11個國家達成這個目標，包括美國、英國和一些靠近俄羅斯或與其接壤的東歐國家。