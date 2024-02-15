法國前總統薩爾科齊違法瞞報競選超支　上訴維持罪成但免入獄

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy ）2012年競選連任期間，因違法隱瞞競選經費超支，被判處一年有期徒刑，但無須入獄服刑。 巴黎一家上訴法院2月14日裁定，維持了下級法院此前的判決。不過，薩爾科齊的律師表示，將上訴至最高法院。



根據法院14日的判決，69歲的薩爾科齊被判處一年徒刑，但其中一半獲緩刑，另外一半可通過佩戴電子手環等替代方式，無需入獄服刑。

薩爾科齊於2021 年首次被判有罪，以及處以一年監禁，但他提出上訴。對於上訴法院維持判決，他的律師指結果令人質疑，並重申薩爾科齊清白。

薩爾科齊在2007年至2012年出任總統，目前在保守派仍然具一定影響力，與現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）友好。他被指競選連任期間，其政黨與一家名為Bygmalion的公關公司合作，以隱瞞真實的競選費用，當中包括奢華表演的開支。

檢方認為，他在2012年的競選開支為4,280萬歐元，是法定上限的近兩倍。而在聆訊期間，薩爾科齊將責任歸咎於競選團隊成員，強調他沒有選擇任何供應商，也沒有簽署任何報價單或發票。