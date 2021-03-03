薩爾科齊涉貪案罪成　法國既得利益難以動搖

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-03 16:30

法國前總統薩爾科齊日前於巴黎法院被裁定一項貪污罪，判囚三年緩刑兩年，成為自二戰時期納粹媾和者貝當元帥以來，第二位判囚的法國總統，也是自2011年希拉克被裁定擔任巴黎市長時，為政黨集資及個人開支期間有貪瀆行為後，第二位貪污罪成的總統。儘管其仍要服刑一年的監禁，很可能只是在家囚禁，卻仍掀起法國政壇一片反彈。不少其所屬的保守派共和黨大佬，紛紛抨撃法院裁決不公，薩爾科齊支持者更指控為政治審訊，質疑司法機構的公正，矢言上訴。薩爾科齊罪成後，其有意在2022年總統大選捲土重來的野心亦幾乎粉碎，令法國右翼勢力更加群龍無首。

案件關鍵在於薩爾科齊與其私人律師赫爾佐克（Thierry Herzog）2013至2014年的電話紀錄，內容牽涉薩爾科齊2007年參選總統時，收受利比亞領袖卡達菲非法競選捐助，同時警方亦調查其收受法國化妝品巨企歐萊雅（L’Oréal）少東貝登古（Liliane Bettencourt）的非法競選捐助，不過其後不予起訴。電話內容亦顯示薩爾科齊曾承諾給予高級法官阿齊貝爾（Gilbert Azibert）位於摩納哥的一個高薪厚職，以換取貝登古一案的內幕消息。法院以薩爾科齊身為律師專業，清楚明白所屬行為違法，又指其曾為前總統，憲制上為司法獨立的捍衛者，卻竟破壞公眾對司法機構的形象及信心，因而罪加一等。

檔案-在這張2007年12月10日的檔案照片中，當時的法國總統薩科齊(左)在巴黎愛麗舍宮迎接當時的利比亞領導人卡扎菲上校。週一，巴黎一家法院裁定法國前總統薩科齊犯有腐敗和以權謀私罪，判處他有期徒刑一年，緩刑兩年。 (美聯社圖片/弗朗索瓦·莫里，文件)

法國政客屢涉貪

儘管薩爾科齊罪證確鑿，法國的保守派卻仍紛紛為之護短。薩爾科齊所屬共和黨總裁雅各布（Christian Jacob）便指判刑過重，顯示薩爾科齊受司法制度迫害。剛重返法國政壇，有望在2022年參選總統的前歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）則重申其與薩爾科齊的友誼，並支持其上訴。參議院共和黨領袖霍塔尤（Bruno Retailleau）斥責案件指控空洞、刑罰過於嚴厲。曾受薩爾科齊提攜的內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin），雖在現屆馬克龍政府中負責打撃貪污，其卻表示向前總統提供友好的支持，也令輿論嘩然，一再證實法國權貴階層私相授受、彼此互短、沆瀣一氣的現實。

事實上從薩爾科齊的恩師希拉克被爆出多年擔任巴黎市長時涉貪，到自己收受外國領袖及富豪的捐款，再到其麾下總理菲永（François Fillon）2017年參選總統時被爆出以公費聘任妻子擔任要職，法國政界人物的貪腐醜聞已經是長期以來的結構問題。薩爾科齊政府下的財政部長拉加德（Christine Lagarde）、前朝社會黨的預算部長卡於扎克（Jérôme Cahuzac）也分別爆出涉貪指控，但由於法國行政權力甚大，其結構隱性腐敗亦過於普遍，因此法院很多時候也不敢就政治敏感的案件與建制既得利益公開抬槓。因此此次薩爾科齊這隻大老虎終於下馬判罪，也被不少人視為法國民主、法治，以及司法獨立的勝利。

上屆大選菲永被爆出貪腐醜聞而出閘脫腳，首輪選舉便已遭淘汰，其餘下的空缺的亦被極右瑪麗勒龐迅速佔據，以反對貪污腐敗兼肚滿腸肥的權貴打入次輪。最終被中間派的馬克龍撃敗。一度被國內外奉為自由派最後希望的馬克龍治下四年，卻未有如外界般帶來希望。馬克龍在2017年以66%對34%大破勒龐，最新民調卻顯示兩人只剩12個百份點的差距，另一項調查更顯示馬克龍僅以52%對48%領先勒龐。為攫取右翼群龍無首的空缺，馬克龍過去一年突趨右傾，先以右翼的達爾馬寧取代左傾的內政部長，又在巴黎市郊教師被斬首一案後，一改昔日的文化多元主義，宣佈向國內的極端伊斯蘭主義宣戰。

檔案- 2016年10月27日星期四，在法國南部馬賽的一次競選會議上，卡拉·布呂尼-薩科齊撫摸著她的丈夫尼古拉·薩科齊的額頭。她的丈夫是法國前總統，也是法國保守派總統初選的候選人。週一，巴黎一家法院裁定法國前總統薩科齊犯有腐敗和以權謀私罪，判處他有期徒刑一年，緩刑兩年。 (美聯社圖片/克勞德·巴黎，檔案)

馬克龍能否開新風？

馬克龍如此變臉，也令國內自由派大感愕然。其在加強推動世俗主義政策壓制國內宗教活動、強推安全法擴大警權用於鎮壓反政府示威，愈趨向走薩爾科齊的右翼戴高樂主義路線。當年薩爾科齊上台時被稱為「高盧戴卓爾」，矢志要粉碎強大的工會力量、改革退休金制度、縮減每周35工時制、大量削減社會福利。然而五年過後薩爾科齊最為人記得的，是其與模特兒出身的第三任老婆渡假、外訪、出席公眾活動、與社會名流交際的奢華排場及開支。薩爾科齊及後競逐連任時敗予自稱仇富的社會黨奧朗德。然而奧朗德開徵的75%富人稅被法院裁定違憲，國內連番爆發恐襲亦令其民望大瀉，最終被迫放棄連任。

馬克龍上任後推動的加稅法案及退休金改革，皆引發舉國連場的黃背心運動及全國大罷工。去年初馬克龍欲在國會強推法案時，更遭反對派提出四萬項修正案拉布，又向總理菲利普（Édouard Philippe）政府兩度提出不信任動議，迫使馬克龍最終以疫情爆發為由暫緩審議草案。不過現時國內的反建制民粹浪潮依然高漲，最近的安全法及反伊斯蘭分離主義法勢必再次掀起波瀾，薩爾科齊的判罪無疑只會更突出法國權貴精英腐敗無能的形象，馬克龍面對疫後百廢待舉更是如履薄冰。上屆菲永的貪腐醜聞險令勒龐漁人得利，若馬克龍只懂維護既得利益權貴並向基層弱勢開刀，只恐怕逃不了前兩任一屆總統的命運。