以色列拒絕停火談判　稱從加沙撤軍是「異想天開」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）決定不派代表團到埃及首都開羅進行推動和平談判的磋商，並稱哈馬斯的要求「異想天開」。



以色列總理辦公室2月14日發表聲明表示，13日在開羅舉行的有關與哈馬斯實現停火的談判並未取得進展。以方在談判中並未收到任何有關釋放被扣押人員的新方案，以色列不會向哈馬斯「異想天開」的要求妥協，只有哈馬斯做出讓步才能使談判取得進展。

內塔尼亞胡當天發表講話說，強大的軍事壓力和強硬的談判將是確保被扣押人員安全獲釋的重要前提。

圖為2024年2月14日，加沙南部拉法市，遠處受攻擊的汗尤尼斯正在冒煙。（Reuters）

據以色列媒體報道，由於談判未取得進展，以色列將不會派代表返回開羅參加15日的談判。

哈馬斯此前堅持，把以色列從加沙全面撤軍作為釋放人質的前提條件，內塔尼亞胡斷然排除了這種可能性。哈馬斯還呼籲釋放所有被關押在以色列的巴勒斯坦囚犯，包括被判犯有謀殺和其他暴力行為的人。

雖然國際社會越來越擔憂在加沙南部城市拉法避難的超過100萬巴勒斯坦難民的命運，但以色列政府的立場表明，即使暫時的停火也是遙不可及。以色列軍方正準備襲擊靠近埃及邊境的城鎮，以色列政府稱那裏是哈馬斯剩餘武裝分子的基地，內塔尼亞胡已承諾交火前會允許平民離開。

據以色列新聞網站Ynet報道，內塔尼亞胡最初完全拒絕派以色列代表團參加在開羅的談判，但最終在美國總統拜登的壓力下同意這麼做。

本文獲《聯合早報》授權轉載

