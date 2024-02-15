The Body Shop英國瀕破產　專家：競爭下未能前進︱一文看懂

由私募股權公司奧里利厄斯（Aurelius）擁有的化妝品和護膚品連鎖店The Body Shop星期二（2月13日）委任破產管理人，其英國業務進入破產程序，超過2,000個工作崗位和200間門店面臨危機。



從店鋪遍佈滿天下，到進入破產程序，這個近乎家喻戶曉的老牌到底發生了什麼事？

面對大批競爭對手來襲 未向前邁進

這些年來，The Body Shop在不同業主之間轉手。剛過去的聖誕佳節期間，它在充滿挑戰的經濟環境中陷入困境，無法擺脫銷售下滑，收入呈現低迷情況。這或許是它宣布英國業務進入破產程序的最後一根稻草。

Rendle Intelligence and Insights行政總裁及零售專家韋爾利（Diane Wehrle）認為，過去20年，大批競爭對手進入The Body Shop曾獨佔的可持續發展領域。

「The Body Shop本身並沒有真正發展它的概念，但所有競爭對手在它身後湧現，不僅有可持續發展的優勢，有些還有非常漂亮的品牌。The Body Shop並沒有衰退，但它沒有向前邁進。」

圖為英國倫敦一間The Body Shop門店門外懸掛標誌，攝於2024年2月13日。（Reuters）

創辦於1976年 本金4000英鎊

The Body Shop由羅迪克（Anita Roddick）於1976年創辦，以4,000英鎊（約3.93萬港元）起家，最初只是英格蘭南部海岸城鎮布賴頓（Brighton）的一間小店。

1984年，已大受歡迎的The Body Shop在倫敦證券交易所掛牌，估值達8,000萬英鎊。

2006年，羅迪克和丈夫以超過6.5億英鎊將業務脫售給美妝巨頭歐萊雅（L'Oréal），但後者的理念似乎與The Body Shop的宗旨截然相反。

10多年後，歐萊雅決定以8.8億英鎊將The Body Shop脫售給巴西的納圖拉（Natura）。轉眼至2023年11月，Natura將The Body Shop賣給私募股權公司Aurelius，脫售價據了解僅為2.07億英鎊。

圖為一名巴西男子在聖保羅一個商場內手持的The Body Shop紙袋，攝於2024年2月13日。（Reuters）

進入破產程序後 仍不太可能完全消失

現階段，斷定The Body Shop在英國的200間店鋪何去何從還為時過早，但可以肯定的是，許多店鋪將被迫關閉以削減成本，這會導致公司部份員工失業。

不過，The Body Shop不太可能完全消失，它或許會繼續經營英國的一些商店，並且轉而投資線上業務。

2024年迄今，全球經濟面臨很多不確定因素，企業裁員潮越發洶湧，除了The Body Shop這般傳統零售店，大型科技公司如谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）也紛紛宣布裁員。

在業務成本升高，通貨膨脹和利率依然高企，以及地緣政治不穩的背景下，接下來是否有更多公司裁員或無法經營下去，有待觀察。

本文獲《聯合早報》授權轉載

