The Body Shop英國公司進入接管　全國過百間分店或結業

英國護膚品連鎖店The Body Shop在2月13日宣布進入接管程序，預計當地多間分店被迫結業，預計全球的特許經營店將不受影響。



天空新聞（Sky News）報道，英國The Body Shop的聲明指，接管人會考慮各種方案，為公司生意找出前路，並會適時向債權人及員工公布消息。公司在接管期間會繼續做生意，確保顧客可以繼續到店舖及網上選購喜愛產品。

聲明亦指，接管為公司的未來及振興公司品牌提供穩定、靈活性及保證。同時指出公司在以前的擁有人時期面對長時間的財政挑戰，以及廣泛零售業陷入生意困難的情況。

The Body Shop在1976年創立，主打推動環境友善及反對利用動物測試，該公司在2006年被歐萊雅（L'Oréal）收購，之後在2017年轉手給巴西化妝品集團Natura，並在去年11月被投資公司Aurelius以2.07億英鎊買入。

根據公司數據顯示，The Body Shop在2022年於英國有2568名職員，其中927人為行政人員、1641人為店舖員工。目前全英國有大約200間分店，估計最多100間分店需要結業，與其他競爭者如Lush等店舖數目相近。