中國駐英國大使館：卡梅倫紅海台灣海峽混為一談是完全錯誤

中國駐英國使館2月15日表示，英方把紅海和台灣海峽混為一談，是完全錯誤的，中方堅決反對。



根據中國駐英國使館，英外交發展大臣卡梅倫（David Cameron）把紅海和台灣海峽混為一談並聲稱將敦促中方支持有關地區航行自由，中國駐英國使館發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利，中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名在台海地區製造事端，損害中國主權和安全。

發言人說，至於紅海，中方認為紅海海域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方主張維護國際航道安全，不願看到紅海局勢緊張升級，希望有關各方都能為維護紅海地區安全發揮建設性和負責任的作用。

卡梅倫13日表示：「我們正在做的更廣泛的事情之一是強調航行自由的重要性，這是我們在紅海採取行動的背後（原因），」「我希望在未來幾天與中國同行進行一些討論，考慮到貿易對中國的重要性，我想我們會要求他們，他們應該像我們一樣全力支持航行自由。我們是這樣的，因為無論你身在世界何處，這都很重要，包括台灣海峽。」