卓慧思竄訪台灣：連英國人也譏笑的「鹹魚翻生」殺着

英國「史上最短命首相」卓慧思（Liz Truss）周二起訪問台灣，除了英國政壇紛紛指她做政治騷，這也是時隔27年再有前英揆訪台，那正是「鐵娘子」戴卓爾夫人。卓慧思卻不怕自己再度影衰戴卓爾夫人。像她這種遊走於邊緣的政客，擅自進行外交表演，圖借台灣問題挑釁中國，只會弄巧反拙。

在出訪前夕，卓慧思於周一的哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit），還鸚鵡學舌般稱「俄羅斯已成為中國的小弟（junior partner）」，對於烏克蘭的軍事援助，卓慧思甚至表示支持對烏提供戰機，「希望整個西方聯盟都這樣做」。

她又直指中國是「自由世界的最大威脅」，並抨擊保守黨黨友、接受其首相職位的辛偉誠（Rishi Sunak）繼續與中國同等的貿易水平，是發出「混淆信息」（mixed messages）。她呼籲英國把中國視為「威脅」，而非「系統性競爭對手」。「我認為他們（中國）是一個非常明顯的威脅。我認為他們是我們對自由世界面臨的最大威脅。」、「我們需要確保台灣能夠自衛，我們不會面臨非常嚴重的局勢。」

5月16 日，英國前首相卓慧斯在抵達台灣桃園國際機場，台灣外交部長吳釗燮迎接。（台灣外交部/路透社）

卓慧思在台灣之行將與台灣民進黨政府高級官員會晤，並於周三在一個智庫上發表演說。她在演說中指，呼籲自由國家共同努力發展「經濟北約」，以協調對北京的反擊。她又指，本周末於日本廣島舉行會議的G7峰會，需要在經濟上互相協調，以對北京作出反擊。

不過，卓慧思還未出發已在英國國內惹來口誅筆伐，保守黨內批評者指摘她訪台是「最糟糕的網紅外交」（Instagram diplomacy）。汪文斌在17日的外交部記者會亦附和了這個「網紅外交」這說法，指個別英國政客拿台灣問題刷存在感：「台灣民進黨當局花着台灣老百姓的納稅錢，討好這位英國歷史上最短命的首相，這絕非什麼愛台行徑，而是在賣台。這種勾連外部勢力謀「獨」挑衅的企圖，注定以失敗告終。」

2023年5月17日，英國前首相卓慧思 ( Liz Truss）在台北的演講活動中合影留念。（路透社）

儘管卓慧思這些言論出自任何一位歐美政客口中都沒有太令人意外，但卓慧思頂着「英國前首相」的光環竄訪台灣，成為走得最前的抗中先鋒，既叨了戴卓爾的光，還抄襲了佩洛西的習作，未免太無恥了。

誰都還記得，卓慧思甫上台便推出「迷你預算」（mini budget），幾乎英國債巿崩潰，多個養老基金險爆煲，經濟白痴形象深入民心，在各方施壓下，上任僅45天便下台，堪稱「比生菜更短命」的首相。如今，她卻台灣問題轉移視線，企圖以反華牌為自己遮醜，甚或要拿政治籌碼幫自己政途「鹹魚翻生」。台灣蔡英文政府邀請這位所謂「前首相」到訪，難道也不覺得尷尬？（台灣當局並沒有透露卓慧思會與哪些台灣官員會面，中央廣播電台指卓慧思會與蔡英文及副總統賴清德會面）

以英國傳媒常用的形容詞，卓慧思在英國眼中不折不扣是位「disgraced ex-prime minster」（丟臉的前首相）。保守黨資深議員兼下議院外交事務特別委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）也批評卓慧思訪台是「政治表演」。「這非常無益，因為它加劇了台灣的正常局勢。」，「台灣人民也因為佩洛西（美國前眾議長）訪台而承受更多中國軍方的演習。」克恩斯更狠批卓慧思已沒任何影響力，只在刷存在感。

就連左翼的英國《衛報》評論亦狠話連篇，除了嘲笑她以往模仿戴卓爾夫人坐坦克、模仿約翰遜（Boris Johnson）在烏克蘭問題上以邱吉爾「抽水」，就連被迫辭職後，沉寂過後就重新在東京出現，把自己塑造成對華鷹派、「不受控的導彈」。「卓慧思更大膽宣稱，英國應該武裝台灣，加入『太平洋防衛聯盟』，協助震懾『極權主義』中國，從而拯救『自由世界』。」

2023 年5月17日，英國前首相卓慧思（ Liz Truss）在台北與台灣官員會談。（Reuters）

《衛報》該評論續指，台灣人與中國對卓慧思這些「簡化而危險的好戰言論」出現什麼反應令人憂慮，正如去年佩洛西那場破壞穩定的訪台行程，無端挑釁北京可能產生嚴重的反作用。卓慧思拙劣的干預行徑，甚至可以被解讀成試圖影響明年一月的台灣總統大選。而她的言論更恐被誤以為是官方政策，擾亂辛偉誠政府的對華策略。

英國倫敦經濟與商業政策署原部長、中國人民大學重陽金融研究所高級研究員羅思義（John Ross）5月初發表論文章，指英國政客在台灣等問題上緊跟美國是對中國的嚴厲挑戰，這樣做「把中英關係的『黃金時代』搞砸」，英國將為此付出了巨大的代價，形容這些英國政客把台灣問題國際化是非常愚蠢，現實中英國和歐洲其他國家的民眾對台灣問題都不怎麼注意。

事實上，就連中國對這位過氣政客訪台也沒過激反應，沒怎樣放在眼內，卓慧思竟敢貿然訪台，只是再證自己確實毫無政治智慧。本月初在地方選舉中慘敗的保守黨，國內民望未挽回，卓慧思這種「個人表演」似乎更凸顯了黨內分裂，還要在跑到國外丟臉，黨友大概只能望而興嘆。