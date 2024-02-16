以黎邊境衝突升級釀平民死亡　以軍高層稱為戰爭做準備

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突加劇，真主黨2月15日表示，當日向以色列北部一座城鎮發射數十枚火箭彈，以「初步還擊」前一天黎巴嫩南部10 人被殺。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）15日譴責，以色列持續發動侵略造成平民死亡，特別是14日晚造成一家7口喪生。



以軍亦發聲明稱，同日了空襲數十個真主黨目標。以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）14日視察北部邊境地區時稱，以軍現在重點是為「北方戰爭做好準備」。



以色列軍方15日表示，以軍戰機當天空襲數十個真主黨目標，包括軍事建築和基礎設施。以軍並於前一晚對黎巴嫩城市奈拜提耶（Nabatiyeh）發動空襲，炸死真主黨精銳部隊的一名高級指揮官。

真主黨證實有3名成員被殺。另黎巴嫩消息人士稱，前一晚於奈拜提耶有建築物被空襲，造成7名平民死亡。 死者來自同一個大家庭，其中包括3名孩子。真主黨議員法德拉拉（Hassan Fadlallah）稱，敵人將為這些罪行付出代價。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）15日發表聲明說，以色列將致力於確保北部邊境安全，「無論是通過外交手段還是軍事行動」。他在聲明中說，他前一夜與美國國防部長奧斯汀通話，討論了黎巴嫩真主黨「對以色列的持續威脅和襲擊」。