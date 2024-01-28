以軍加強北部邊境戰備　戰機空襲真主黨哨站

以色列國防軍1月27日發表聲明，以軍正進一步加強北部邊境的戰備，過去一週北方預備役傘兵旅進行了密集的實彈和城市作戰演習。



聲明指出，以軍北方預備役傘兵旅和作戰工程兵部隊過去一週進行了訓練演習，為以軍冬季天氣條件下在人口稠密的城市地區和北部地形上作戰做好準備。聲明援引該傘兵旅副旅長表示，經過為期一週的演習，已經完全做好了準備。

根據以軍27日發表的另一份聲明，當日全天都有從黎巴嫩向以色列北部的軍事發射活動，部份目標被以軍防空系統攔截。以軍戰機襲擊了黎巴嫩真主黨的哨站等軍事設施。

在加沙地帶，以軍27日繼續開展軍事行動。根據以軍聲明，以軍一支突擊部隊當天在加沙地帶南部城市汗尤尼斯西部襲擊了巴勒斯坦武裝組織多處軍事設施並繳獲武器裝備。過去一週，這支突擊部隊共打死100多名巴武裝人員。

以色列民眾27日晚在耶路撒冷和特拉維夫舉行遊行示威，要求以政府將精力放在推動加沙地帶被扣押人員獲釋上。一些左翼組織呼籲以政府盡快在加沙地帶停火，並從約旦河西岸撤出軍事部署。

巴勒斯坦加沙地帶衞生部門星期六公布數據稱，以哈衝突爆發後，加沙地帶共有超過2萬6000名巴勒斯坦人在衝突中死亡。以色列方面説，衝突造成1400多名以色列人死亡。

圖為1月15日，以軍在以色列北部黎巴嫩邊境。（Reuters）

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