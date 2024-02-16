布林肯：加沙停火協議棘手但仍有可能達成

撰文：聯合早報
出版：更新：

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，有關加沙停火和哈馬斯釋放人質的協議仍有可能達成，但一些非常棘手的問題仍然有待解決。

美國、埃及、以色列和卡塔爾官員2月13日就相關協議進行談判，但未有突破。

正在阿爾巴尼亞訪問的布林肯，15日被問及是否可能在下月10日穆斯林齋月開始前就停火達成協議時回答說，哈馬斯早前對協議的回應明顯不可行，但為達成協議提供了可能性。

布林肯說，美方正與卡塔爾、埃及和以色列一起努力解決這個問題，「雖然有一些非常棘手的問題需要解決，但美國會盡一切努力推進達成協議。」

圖為2024年2月15日，加沙北部地區，受砲火破壞的建築物。（Reuters）

有報道指，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）將在特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其他以色列官員就相關問題進行進一步會談。

另據美國新聞網站Axios周四報道，美國總統拜登（Joe Biden）與內塔尼亞胡通電話，兩人的通話持續了40分鐘，但報道沒有提供談話內容。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）15日與內塔尼亞胡通話。首相發言人表示，辛偉誠在電話會談中重申，人道暫停的談判是當務之急，以使人質在安全的條件獲釋，並利於向加沙運送更多援助，直至達成長期可持續的停火。

本文獲《聯合早報》授權轉載

胡塞武裝稱導彈擊中亞丁灣英國貨船　將繼續報復英美辛偉誠內塔尼亞胡通電話　促以色列開放口岸允國際援助入加沙地帶以黎邊境衝突升級釀平民死亡　以軍高層稱為戰爭做準備以媒：美國CIA局長秘訪以色列　晤內塔尼亞胡談人質問題
以巴衝突
以巴戰爭
布林肯