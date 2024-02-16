布林肯：加沙停火協議棘手但仍有可能達成

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，有關加沙停火和哈馬斯釋放人質的協議仍有可能達成，但一些非常棘手的問題仍然有待解決。



美國、埃及、以色列和卡塔爾官員2月13日就相關協議進行談判，但未有突破。

正在阿爾巴尼亞訪問的布林肯，15日被問及是否可能在下月10日穆斯林齋月開始前就停火達成協議時回答說，哈馬斯早前對協議的回應明顯不可行，但為達成協議提供了可能性。

布林肯說，美方正與卡塔爾、埃及和以色列一起努力解決這個問題，「雖然有一些非常棘手的問題需要解決，但美國會盡一切努力推進達成協議。」

圖為2024年2月15日，加沙北部地區，受砲火破壞的建築物。（Reuters）

有報道指，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）將在特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其他以色列官員就相關問題進行進一步會談。

另據美國新聞網站Axios周四報道，美國總統拜登（Joe Biden）與內塔尼亞胡通電話，兩人的通話持續了40分鐘，但報道沒有提供談話內容。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）15日與內塔尼亞胡通話。首相發言人表示，辛偉誠在電話會談中重申，人道暫停的談判是當務之急，以使人質在安全的條件獲釋，並利於向加沙運送更多援助，直至達成長期可持續的停火。

本文獲《聯合早報》授權轉載

