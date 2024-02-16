北約舉行防長會議　秘書長：歐美不能分化　不應削弱核威懾力

北約（NATO）2月15日在比利時首都布魯塞爾（Brussels）舉行國防部長會議，討論加強北約的威懾力和防禦力、以及對烏克蘭的支援。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）15日指，歐洲和美國不能分化，北約不應削弱共同核威懾力。



斯托爾滕貝格對記者表示，歡迎歐洲盟國加大國防投資，北約多年來一直呼籲他們這樣做，但這並不可取代北約，它實際上是加強北約的一種方式，不應走任何試圖分裂歐洲和北美的道路。

他指北約有共同核威懾力量，它已發揮數十年的作用，成員國不應做任何事情來削弱它，因為這只會讓更多的不確定性、誤判和誤解的空間增加。

他說防長會上還討論增加彈藥生產問題，為補充庫存並繼續支持烏克蘭，北約彈藥生產需「從和平時期的慢節奏轉向衝突時期所需的快節奏」。他指在過去數月，北約已同意價值百億美元的合約。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和美國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年1月29日在美國務院出席記者會。（Reuters）

在烏克蘭問題上，他稱北約盟國正力求實現向烏克蘭交付100萬架無人機的目標。

斯托爾滕貝格14日表示，促請美國眾議院通過一項對烏克蘭的數十億美元軍事援助計劃，並告訴美國議員，如果俄羅斯贏得戰爭，中國將更加大膽。