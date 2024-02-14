對特朗普北約言論「不寒而慄」　歐洲欲加速增強防衛能力

美國前總統特朗普「鼓勵」俄羅斯攻擊北約盟友一事持續發酵，歐洲國家對此反應強烈，法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨等多位領導人呼籲歐洲加強軍事合作以回應特朗普的言論。



當地時間2月12日，法國外交部長塞茹爾內(Stephane Sejourne)與德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)、波蘭外長西科爾斯基(Radoslaw Sikorski)在巴黎以西的拉塞勒聖克盧堡舉行「魏瑪三角」機制會晤，這是三國協調立場、加強合作的定期會晤機制。三國外長一致強調，在維護北約的同時有必要加強歐洲自身安全建設。

法國媒體評論道，這次峰會聚焦日益嚴峻的安全風險以及對特朗普可能再度當選美國總統的擔憂，波蘭與法國及德國三個歐盟成員國正尋求建立更緊密的聯繫。一位波蘭政府消息人士透露，在波蘭、德國和法國看來，美國國內政治對抗動搖了對烏克蘭的援助，這時歐盟在國防上的團結以及加大對烏克蘭的支持就顯得至關重要。

消息人士稱，「歐洲必須齊心協力，因為這關係到如何應對特朗普再次當選會發生的狀況，我們沒有時間了，必須擁有更大的國防工業能力」。

德國外交部長貝爾伯克、法國外交和歐洲事務部長塞茹爾納和波蘭外長·西科爾斯基在法國巴黎附近的拉塞爾聖克勞城堡舉行三角會談後見記者。（Reuters）

塞茹爾內在會晤後的聯合記者會上說，除北約之外，歐洲還需要另一份「生命保險」。

特朗普早前在南卡羅來納州的競選集會上表示，他將「鼓勵」俄羅斯對未履行財政義務的北約盟友「為所欲為」。「我說過，『每個人都得出錢』。他們說，『好吧，那如果我們不出錢，你們還會保護我們嗎'，我說『絕對不會』。」

特朗普還提到，「一位大國的總統」曾經問及他，如果他們沒有出錢但遭到俄羅斯入侵，美國是否還會提供保護。「不，我不會保護你們。」

美國前總統特朗普日前稱會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國，言論在華府與歐洲引起嘩然。(REUTERS)

儘管特朗普對於北約立場並不是秘密，也與他在其總統任內並無重大差別，CNN評論稱，特朗普的「煽動性言論」對現實世界的影響可能是災難性的，令整個歐洲不寒而慄，而且加強了關於「美國遭到削弱」的觀點，特朗普或許沒有意識到這將導致一種不滿的循環：美國越是哀嘆盟友吝嗇忽視北約，美國的實力就會越弱。