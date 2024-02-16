俄羅斯監獄：反對派領袖納瓦利尼獄中死亡　散步後不適失知覺

路透社2月16日引述俄羅斯的監獄表示，俄羅斯在囚反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）死亡。克里姆林宮16日稱，目前沒有關於納瓦利尼死因的資訊，監獄部門正展開檢查。



俄媒塔斯社（Tass）16日報道，克里姆林宮表示總統普京（Vladimir Putin）已獲告知納瓦利尼身亡一事。納瓦利尼的新聞秘書則表示，目前未能確認納瓦利尼死亡。

監獄部門：散步後不適失知覺

俄衛網報道，根據俄羅斯聯邦地區處罰執行管理局16日稱，納瓦利尼是在亞馬爾-涅涅茨自治區第三勞教所死亡，「2月16日，被關押在第三懲教所的納瓦利尼在散步後感覺不適，隨即便失去知覺，懲教所醫務工作人員立即趕到，並呼叫醫療急救組。」

新聞稿稱「已實施所有必要的搶救措施，但未取得積極效果。急診醫生證實罪犯已經死亡。目前正在查明死因。」

俄羅斯反對派納瓦利尼：圖為2月20日，俄羅斯反對派納瓦利尼在莫斯科的法院應訊。（Reuters）

納瓦利尼生於1976年6月，現年47歲。他是俄羅斯國內知名反對派領袖，多次批評普京，他過去多次遭判監，包括俄羅斯法院之前在2023年8月4日裁定納瓦利尼包括極端主義在內的一連串罪名成立，令其遭加刑19年。

他的發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）當時在社交網站X（前稱Twitter）表示：「納瓦利尼被判處增加19年刑期，關押在最高安全級別的流放地。」

納瓦利尼1月曾諷刺監獄條件艱苦。

他的盟友法德耶娃（Ksenia Fadeyeva）2023年12月也因極端主義罪成，遭判監9年。

納瓦利尼：2022年5月，納瓦利尼在獄中以視像方式出席法庭聆訊（REUTERS）

遭人下毒事件

納瓦利尼2020年8月19日曾在乘搭飛機返回莫斯科時遭人下毒，情況一度危險。運載他的醫療專機之後獲准離俄飛往德國，他獲送入柏林醫院，留醫32天，其血液及尿液樣本驗出神經毒劑諾維喬克（Novichok），納瓦利尼身體康復後返回俄羅斯。