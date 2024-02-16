王毅出訪歐洲三國　學者：目標與歐洲建立穩定關係

撰文：聯合早報
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中共政治局委員、外交部長王毅將出訪歐洲三國，並出席慕尼黑安全會議。中國與歐盟的關係因貿易、俄烏等問題陷入緊張之際，受訪學者認為，王毅此行旨在通過加強與個別歐洲國家的雙邊關係以穩定中歐關係。

據中國外交部2月15日發布的消息，王毅將於2月16日至21日出訪歐洲，出席第60屆慕尼黑安全會議，同時會發表演講，就重大國際問題介紹北京立場；王毅也將訪問西班牙、法國，並與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行中法戰略對話。

中歐近期在貿易問題上摩擦不斷，歐盟領導人抱怨歐盟對華貿易逆差逐年增加；雙方也在電動車、燃料、酒精等領域，互指對方實行保護主義和不公平競爭。

圖為2024年1月18日，王毅出訪巴西。（Reuters）

歐盟本周也提出，考慮將24家實體列入出口黑名單，其中包括四家中國企業，理由是這些企業向俄羅斯提供軍事支持。這項提案還須得到歐盟成員國全體同意，如果獲得通過，將是俄烏戰爭後，歐盟首次因俄烏問題制裁中國企業。

此舉引發北京反彈，中國外交部14日回應說，堅決反對以中俄合作為由，對華搞非法制裁或「長臂管轄」；中方將採取必要措施，堅決維護中企的合法權益。

雖然中歐之間摩擦不斷，但一些分析認為，北京仍會加大力度尋求穩定中歐關係，以應對今年美國總統選舉帶來的不確定性和連帶衝擊。

南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝接受《聯合早報》訪問時指出，種種跡象顯示，中國有意修復和改善中歐關係，而王毅此行旨在加強這方面的努力。

他說：「中國有更緊迫的國內問題要處理，我不認為他們希望同時與美國和歐盟關係陷入緊張。」

中國人民大學國際關係學院教授、歐盟研究中心主任王義桅受訪時則表示，儘管去年歐盟出現了保護主義抬頭的跡象，但歐洲在經濟上仍依賴外部市場，並依然擁護多邊主義，中歐在新全球化時代還有許多互補合作的潛力。

為推動疫後旅遊業復甦，中國從去年12月起對法國、德國和西班牙等六國試行單向免簽證政策。

王義桅預計，王毅此行也將推動中國與法國、西班牙的雙邊文化交流，以及在電訊、農業、海洋經濟等領域的戰略性合作。

歐洲議會將在6月舉行換屆選舉，王義桅表示，中國在這個時間點要從多邊層面推動中歐關係有點困難，因此希望通過加強與歐洲大國的雙邊關係，尋求穩定中歐關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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