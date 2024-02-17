歐盟宣布對中國中車子公司進行反補貼調查

歐盟2月16日宣布，將對中國中車公司旗下子公司是否涉嫌接受國家補貼，扭曲歐洲市場一事展開調查。這是歐盟委員會2023年7月新法規「歐盟外國補貼條例」實施以來，首次展開的反補貼調查。新法規旨在防止涉嫌在歐盟造成不公平競爭的第三國補貼。



調查針對中國中車公司旗下的青島四方機車車輛有限公司，簡稱中車四方。該公司參與了保加利亞政府的公開招標，涉及20輛推拉式電動列車，以及這些列車在15年期間的維修，市值約6.1億歐元。

根據新法規，當歐盟公開招標的估值超過2.5億歐元時，參與招標的企業要向布魯塞爾通報參與歐盟的公開招標，同時向布魯塞爾通報是否在最近三年中享受了至少400萬歐元的外國財政補貼。

圖為2021年10月4日，新加坡地鐵系統的列車，由中車四方提供。（Wikipedia）

歐盟委員會說，中車青島四方機車車輛有限公司上月通報了參與保加利亞政府的公開招標。經過對中車青島四方機車車輛有限公司通報的初步審查，委員會認為，需要開展深入調查，因為有足夠證據表明該公司受益於可扭曲歐盟市場的外國補貼。

歐盟委員會表示，他們將調查中車青島四方機車車輛有限公司從母公司獲得的補貼，屬於直接或是間接選擇性補貼，而這項補貼是否讓該公司在競標時獲得不當優勢，以致其他參與保加利亞政府公開招標的公司失去潛在的中標機會。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）在聲明中說，「開放意味着要求每個人都要遵守規則。確保我們歐盟的單一市場不會因外國補貼被扭曲，從而損害那些不作弊且具競爭力的企業，對我們的競爭力和經濟安全來說至關重要。」

歐盟委員會須在7月2日之前作出最終決，確定中車青島四方機車車輛有限公司是否因獲得外國補貼，從而在競標時獲得不當優勢。委員會可接受涉事企業提出的補救措施、阻止該企業得標，或是頒布不反對裁決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

