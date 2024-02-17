日本成功發射H3火箭2號機

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2月17日成功發射H3火箭2號機，為當地的衛星計劃重回正軌。



路透社及共同網報道，JAXA表示，H3火箭2號機在當地時間17日早上9時22分從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，當局證實引擎正常運作，而搭載在火箭的2枚超小型衛星及一枚用於確認性能的模擬衛星之後成功進入軌道。

日本H3火箭2月17日在鹿兒島縣種子島發射升空，不少民眾到場觀賞。（Kyodo via REUTERS）

H3是兩段式的一次性液體燃料火箭，它全長約57米，重約422噸，由JAXA和三菱重工業共同開發。這款火箭計劃取代有20年歷史的H-2A火箭，成為日本未來執行太空運輸任務的主力。三菱亦希望利用新火箭成本較低及承載量較大的優點，吸引全球需求擴大的衛星發射商機。

H3火箭1號機在去年3月1日發射失敗，導致地球觀測衛星「大地3號」報銷，因此在這次試射就搭載與「大地3號」同等重量、約2.6噸的物體，以及佳能（Canon）的光學衛星「CE-SAT-1E」、以及宇宙系統開發利用推進機構（Japan Space Systems）等的超小型衛星「TIRSAT」。

日本政府計劃在2030年前利用H3火箭發射約20枚衛星，並準備明年將日本及印度聯合開發的月球探測器送上太空，以及將來參與美國領導的阿耳忒彌斯（Artemis）登月計劃。