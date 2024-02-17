日本成功發射H3火箭2號機

撰文：張子傑
出版：更新：

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2月17日成功發射H3火箭2號機，為當地的衛星計劃重回正軌。

路透社及共同網報道，JAXA表示，H3火箭2號機在當地時間17日早上9時22分從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，當局證實引擎正常運作，而搭載在火箭的2枚超小型衛星及一枚用於確認性能的模擬衛星之後成功進入軌道。

日本H3火箭2月17日在鹿兒島縣種子島發射升空，不少民眾到場觀賞。（Kyodo via REUTERS）

H3是兩段式的一次性液體燃料火箭，它全長約57米，重約422噸，由JAXA和三菱重工業共同開發。這款火箭計劃取代有20年歷史的H-2A火箭，成為日本未來執行太空運輸任務的主力。三菱亦希望利用新火箭成本較低及承載量較大的優點，吸引全球需求擴大的衛星發射商機。

H3火箭1號機在去年3月1日發射失敗，導致地球觀測衛星「大地3號」報銷，因此在這次試射就搭載與「大地3號」同等重量、約2.6噸的物體，以及佳能（Canon）的光學衛星「CE-SAT-1E」、以及宇宙系統開發利用推進機構（Japan Space Systems）等的超小型衛星「TIRSAT」。

日本政府計劃在2030年前利用H3火箭發射約20枚衛星，並準備明年將日本及印度聯合開發的月球探測器送上太空，以及將來參與美國領導的阿耳忒彌斯（Artemis）登月計劃。

韓國成功試射自行研發固體燃料火箭　將衛星送入太空日本2024年1月發射H2A火箭　搭載衛星助監察朝鮮日本京都景點天橋立男子賞景時遭同事推倒墮谷　全身多處傷｜有片遊日注意｜日本櫻花期提早　東京3月23日開花　緊接京都24日
日本
太空