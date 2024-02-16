遊日注意｜日本櫻花期提早　東京3月23日開花　緊接京都24日

日本氣象株式會社2月15日公布2024年櫻花期，表示由於氣溫較往年高，因此全日本花期將與往年持平或提早。東京預料3月23日開花、3月30日滿開；京都則預估3月24日開花、4月1日滿開。



根據氣象株式會社估計，全日本吉野櫻結束休眠的時間較往年延後，但結束休眠後受較高氣溫影響，花芽的生長速度將會加快，導致花期與往年相同，或提早開花。

因此最新預測北日本的開花時間會提早1至2天，但東日本、西日本則會推遲1至2天。預料最早開花的是高知3月20日，接著關東甲信、東海、九州等地區。東京預料3月23日開花、3月30日滿開；京都則預估3月24日開花、4月1日滿開。

圖為2021年3月23日，東京櫻花開始盛開，人們前往公園賞花。（Getty）

至於Weathernews則預估開花時間為東京3月18日、福岡19日、長崎與橫濱20日。西日本與東日本、東北南部將在3月下旬開花，東北北部在4月上旬開花，北海道函館則在4月17日開花。

櫻花的開花時間與氣溫息息相關，櫻花的花芽在前一年的夏天形成，隨後櫻花為了度過冬天進入休眠，在春天才會蘇醒過來，繼續生長。結束休眠後的生長階段，氣溫愈高則生長得愈快，讓花更早盛開。