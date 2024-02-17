澤連斯基再籲盟友軍援「烏克蘭缺乏武器」　歡迎特朗普到前線視察

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月17日表示，基輔方面缺乏武器，是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）加強實力的原因。他同時邀請美國政總統特朗普（Donald Trump）到前線了解戰況。



澤連斯基在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發言，稱今年需要成為完全恢復基於秩序為規則的世界秩序，形容俄羅斯的戰爭違反所有秩序，但問題是到底世界仍要縱容俄羅斯多久。

他指全球不論大或小國都面對缺乏安全，因此有需要將安全變成事實。

澤連斯基警告，各國應立即採取行動，阻止俄羅斯獲勝，否則普京會在未來數年為其他國家帶來災難。他同時提到俄羅斯知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）之死，稱普京透過貪污及暴力保住權力，形容對方是對所有自由世界的威脅，所以不應害怕對方敗北。

烏克蘭總統澤連斯基2月17日出席慕尼黑安全會議，呼籲國際社會不應再縱容俄羅斯。（Reuters）

對於俄烏戰爭，澤連斯基表示，烏克蘭缺乏包括大炮及長距離武器，有利普京加強攻勢，認為這種自我削弱的民主久而久之損害大家的共同決心。他指烏軍撤出東部戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka）是為了保障民眾性命，重申盟友現時最需要做的事是向烏克蘭提供額外的武器及防空系統。

澤連斯基稱不要問烏克蘭何時結束戰爭，而是應捫心自問為甚麼普京仍然可繼續打下去。他之後被問到邀請特朗普到基輔是否好提議時，指自己曾公開邀請對方，但都是視乎對方意願。

他認為，如果特朗普決定到烏克蘭，自己已準備與對方到前線，指如果討論如何結束戰爭，就需要展示誰作決策，以及真正戰爭的意義，而不是在Instagram內紙上談兵。