王毅晤歐盟外交代表與法國外長　倡推進平等有序世界多極化

中國外長王毅到德國出席慕尼黑安全會議，他2月16日與17日分別會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）與法國外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）。王毅表示中歐都倡導多邊主義，中方願與歐盟一道推進平等有序的世界多極化。



中國外交部17日指，王毅16日會見博雷利時表示，世界局勢變亂加劇，不確定性、不穩定性明顯增多，中歐作為世界上的穩定力量，應攜手共同應對挑戰。

他談到近段時間中歐恢復各層級交往，取得積極成果，雙方要尊重彼此核心關切，堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，籌備好新一次中歐領導人會晤，充分發揮戰略、經貿、綠色、數字等各領域對話機制作用，加強應對氣變、人工智能等合作，打造人文交流亮點，為雙方人員往來提供更多便利，推動中歐全面戰略夥伴關係不斷向前邁進。

王毅（右二）2024年2月16日在德國會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（中國外交部）

外交部引述博雷利表示中國的發展令人欽佩，符合歷史的邏輯，他指歐中關係發展良好，雖存在競爭，但能夠也應當加強合作，他支持歐中關系發展，支持歐中正常經貿往來，主張管理好雙方分歧，反對同中國「脫鈎」，歐盟將繼續奉行一個中國政策，願同中方加強多邊事務協作，共同應對氣變等全球挑戰。

王毅表示中歐都倡導多邊主義，中方願同歐盟一道，推進平等有序的世界多極化，使每個國家都在全球多極體系中有自己的位置，促進普惠包容的經濟全球化，把合作的蛋糕做大，實現共同發展和繁榮。

外交部稱，雙方還就烏克蘭危機、加沙衝突等交換看法。

王毅到德國出席慕尼黑安全會議期間，2024年2月16日會見博雷利（中國外交部）

王毅17日會見法國外長塞茹爾內，外交部指，王毅說談到當前中法關係保持良好發展勢頭，面對冷戰思維捲土重來、陣營對抗危險上升，中法作為具有全球影響的獨立自主大國，應加強對話合作，共同致力於塑造一個和平穩定、平等有序的多極世界格局，以積極向上的姿態開啟中法關係下一個60年。

他稱中方願同法方保持高層往來，籌備好戰略、經濟財金、人文三大高級別對話新一次會議，加強議會交往，希望法方爲中國企業在法發展提供公平、透明、良好的營商環境。

他又指中法都支持多邊主義，應相互支持對方提出的多邊倡議，希望法方為中歐關係健康穩定發展發揮建設作用。