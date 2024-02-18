韓國醫生協會：政府如施壓阻醫生辭職　或考慮依法應對

韓國大韓醫師協會「阻止醫大擴招緊急對策委員會」（下稱「對策委」）稱，支持實習和住院醫生自願辭職，如果政府繼續施壓，將考慮依法採取應對措施。



韓聯社報道，對策委星期六（2月17日）說，作為同行醫生，我們對正在進行中的實習和住院醫生自願辭職深感共鳴，並予以充分尊重和支持。同時，我們也應當尊重那些擔憂未來醫療發展的醫科院校學生所做出的自主決定。

對策委指出，如果此次事件導致任何一位醫生在行醫執照方面遭到不利影響，我們將把其視為對醫生的正面挑戰，可採取令政府難以忽視的相應行動。所有法律應對責任將由對策委承擔。對策委並未具體說明韓國實習醫生和住院醫生將在哪一天集體罷工。但卻強調，這次集體行動將不限於僅一天罷診，而是無限期罷工。只有在政府取消醫大擴招2000人的方針之後，雙方才能展開對話。

韓國保健福祉部和教育部於本月6日公佈，從2025學年高考開始擴招醫學院新生，規模從目前的3058人增至5058人，增幅約為65%。政府最快將於本月底，或最晚於下月發佈各大高校醫學院的招生名額。

韓國醫界指責韓國政府推出的擴招計劃是「草率的單方面決定」，他們認為韓國已經有足夠的醫務人員，現有醫生應該得到更高的報酬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

