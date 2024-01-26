英國NHS資深醫生否決政府加薪方案　工會擬再次談判

英國國民保健服務（NHS）系統中的資深醫生、亦稱顧問醫生，去年因不滿僅加薪6%數度罷工。代表逾23,000名資深醫生的工會英國醫學會（BMA）上月與政府達成加薪協議， 但1月25日經成員投票後，以51.1%的輕微多數否決。如果未能達成新協議，資深醫生在6月前有權再度罷工。



BMA顧問委員會主席夏爾馬（Vishal Sharma）表示，投票結果表明，資深醫生認為目前方案不足以終結爭端，也未能為招聘和挽留人手，提供長期解決方案。 工會將於未來幾天進一步與資深醫生接觸，並尋求與政府會談，以探討改善協議內容。

根據此前達成的協議，政府同意在原本加薪6%的基礎上，本月起從基本工資再增加4.95%。此外，政府同意改革資深醫生的薪酬結構，包括減少薪級數量、縮短達到最高薪級所需的時間，並進一步釐清薪級晉升的所需資歷。

兩星期前，代表約 2,000 名資深醫生的「醫院顧問和專家協會」 （Hospital Consultants and Specialists Association，HCSA）亦已拒絕政府的提議。

與此同時，政府尚未與初級醫生達成加薪協議。BMA將再次為初級醫生舉行投票，以決定是否延長將於2月結束的罷工期限。