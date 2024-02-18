以色列數千民眾遊行示威　要求內塔尼亞胡提前大選

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）星期六（2月17日）拒絕了提前舉行選舉的提議後，數千名以色列民眾晚間在特拉維夫（Tel Aviv）、海法（Haifa）、貝爾謝巴（Beersheba）等城市舉行示威遊行，要求提前舉行議會選舉。



綜合路透社和新華社報道，自以哈戰爭爆發後，地區局勢持續動盪，民調顯示，誓言徹底剷除哈馬斯在加沙勢力的內塔尼亞胡，正面對支持率急劇下降的情況。

據悉，在特拉維夫的主幹道卡普蘭大街，遊行者與警察發生了衝突。不過，此次的遊行規模相較於2023年的反政府示威運動小得多，只有數千人參與。

參加遊行的特拉維夫副市長萊哈維對記者說，政府在被扣押人員獲釋、以色列在加沙地帶的軍事行動以及發展經濟方面表現不佳，民眾希望政府在巴以問題上提出長期解決方案，「現在該舉行議會選舉了」。

以色列民眾2024年2月17日在特拉維夫（Tel Aviv）示威，舉起國旗（Reuters）

當天在凱撒利亞的以色列總理內塔尼亞胡住所附近和位於耶路撒冷的總理辦公室附近也爆發了遊行。

內塔尼亞胡在記者會上表示，以色列現在需要團結，「最不需要的就是舉行選舉和處理選舉問題，因為這將會割裂以色列社會」，並對哈馬斯有利。

不過，一名不具名的男性抗議者說：「我想對政府說，你們已擁有足夠的時間，你毀了一切能毀的。現在是人民糾正所有事情的時候了，所有（政府）做過的壞事。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

