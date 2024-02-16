拜登與內塔尼亞胡通話　再籲以色列勿攻拉法

美國白宮說，總統拜登（Joe Biden）星期四（2月15日）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，再次呼籲內塔尼亞胡勿令以軍進攻加沙南部城市拉法（Rafah）。



這是拜登一週內第二次促請內塔尼亞胡，不應在沒有可靠計劃確保平民安全的情況下，對拉法發動軍事行動。

根據白宮發表的聲明，兩國領導人也就持續中的人質與停火談判進行磋商。

圖為2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席內閣會議。（Reuters）

內塔尼亞胡：反對單方面承認巴勒斯坦國

不過內塔尼亞胡表明，拒絕國際社會承認巴勒斯坦國的計劃，認為這一舉措是在給予恐怖主義「巨大回報」。

內塔尼亞胡周四晚在社交媒體X平台發文說：「以色列將繼續反對單方面承認巴勒斯坦國。在發生10月7日的屠殺事件之後，這麼做將為前所未有的恐怖主義帶來巨大回報，並阻止未來達成任何和平協議。」

《華盛頓郵報》早前引述美國和阿拉伯外交官的話說，美國正同幾個阿拉伯國家合作，制定以巴長期和平的全面計劃，其中包括建立巴勒斯坦國的明確時間表。

不過內塔尼亞胡重申，以色列斷然拒絕關於與巴勒斯坦人達成永久解決方案的提議。他強調，只有在「直接談判，且不預設條件的情況下」才可能達成和平協議。

美國近期一再重申，讓巴勒斯坦建國是解決以巴問題的辦法之一。白宮曾表明，美國政府不會停止推動落實兩國方案，但以色列顯然和美國有不同看法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

