美國最離譜殯儀館老闆　遺棄近200屍體不火化　收錢買車吃喝玩樂

美國男子哈爾福德（Jon Hallford）與妻卡麗（Carie Hallford）一起在科羅拉多州（Colorado）經營殯儀館，但收取家屬金錢後，卻沒有把屍體火化或下葬，被控遺棄近200具屍體，聯邦調查局（FBI）調查後在2月初指，兩人涉嫌把金錢用於買車、買加密貨幣、吃大餐等。當地多位家屬仍在追尋死去親人的「下落」。



事件始於2023年10月，警方在科羅拉多州的Return to Nature殯儀館附近發現至少189具遺體，多具已經腐爛，並指遺體數目仍有可能繼續上升。部份死者早在2019年死亡。

殯儀館老闆夫婦哈爾福德與卡麗之後被捕，並在2023年12月各被控約190項虐待屍體、5項竊盜、4項洗黑錢及50多項偽造罪名。他們把屍體放於附近鄉村社區一建築物內。

FBI調查後在2024年2月8日公布更多案情指，哈爾福德與卡麗在收取家屬費用後，把金錢購買兩架車、買加密貨幣、在拉斯維加斯（Las Vegas）吃1,500美元（約1.1萬港元）的晚餐，還有添置其他個人物品。

根據法庭文件指，家屬被告知他們的親人已經火化，並收到並不是親人骨灰的「物料」。

檢察部門指，哈爾福德2020時擔心被揭發，曾建議把屍體丟進一個大洞，然後用化學品處理或放火焚燒。