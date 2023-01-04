欺騙家屬火化遺體　擅自解剖賣器官牟利　美殯儀公司老闆判監20年

美國科羅拉多州（Colorado）一名葬儀社老闆在欺騙家屬的情況下「擅自解剖560具屍體」並非法出售死者器官獲取暴利，最終於1月3日被判入獄20年。



《衛報》報道，現年46歲的「Sunset Mesa」葬儀社負責人赫斯（Megan Hess）同時開設販賣身體部位的公司「Donor Services」，他和同夥、同時是其母親的科赫（Shirley Koch）使用欺詐和偽造的捐獻者表格來擅自使用屍體和其器官。

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檢察官指出，赫斯先通過向家屬謊報已將屍體火化來蒙騙，隨後便解剖屍體並在未經許可的情況下出售器官。據悉，向赫斯購買手臂、腿、頭部和軀幹的外科培訓等醫療單位也被蒙在鼓裏、完全不知情。檢察官還提到赫斯會向家屬收取高達1000美元（約港幣7千8百萬）的火葬費用，但事實上「火化從未發生過」，據信有200多個家庭受騙，他們收到的骨灰甚至是「不同遺體混雜而成的」。

在提交的文件中，檢察官強調此案的可之處，並將其描述為「美國近代最重要的人體器官案件之一」。這起案件是由路透社在2016年至2018年一則有關美國器官銷售的調查所引發，當時此行業幾乎不受監管，直到前員工爆料赫斯和科赫進行「未經授權的肢解」，最終聯邦調查局（FBI）才突襲搜查該公司。

赫斯和科赫最終於去年7月承認犯罪，後者也被判處15年有期徒刑，法院文件中更提到科赫參與過程中的主要任務為「切碎屍體」。

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