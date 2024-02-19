巴西總統將以色列比作納粹　內塔尼亞胡斥跨越紅線將召大使譴責

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）2月18日將以色列在加沙的軍事行到，比作納粹及希特拉（Adolf Hitler）屠殺滅絕猶太人。以色列外交部長卡茨（Israel Katz）表示，他將召見巴西大使提出譴責。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）認同卡茨的做法，批評盧拉踰越紅線。



於埃塞俄比亞出席非洲聯盟峰會的盧拉表示， 以色列在哈馬斯的襲擊後，對加沙人民做出的「不成比例的反應」，「這不是一場士兵對士兵的戰爭，而是一場準備充足，以軍隊對婦孺的戰事。」他直言，加沙正發生一場「大屠殺」和「種族滅絕」。

盧拉發表上述言論後，以色列外長卡茨表示，將召見巴西大使提出譴責，並指盧拉的言論可恥及嚴重，以色列的自衛權不容侵犯。

2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席的每周內閣會議。（Reuters）

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，他與卡茨共同作出召見巴西大使的決定，批評盧拉的言論可恥且令人震驚，是對大屠殺的輕視，試圖傷害猶太人民和以色列自衛權。

內塔尼亞胡又批評，將以色列與納粹大屠殺和希特拉進行比較，已經跨越紅線。 他重申，以色列正為國防和未來而戰，將直至取得徹底勝利，並且會在維護國際法的情況下達成目標。