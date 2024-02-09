巴西政變未遂案｜前總統博爾索納羅被禁離境　盧拉促徹查

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）涉嫌策動政變，警方2月8日展開調查。聯邦最高法院大法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）已要求博爾索納羅交出護照。博爾索納羅同日表示，他已經離開政府，但仍遭受政治迫害。 現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）同日表示，必須對政變企圖進行調查，以防止再次發生。



警方8日的行動包括對4名前部長發出搜查令，並逮捕博爾索納羅4名前助手，據指前國際事務顧問馬丁斯（Felipe Martins）為逮捕目標之一。

遭搜查人士包括博爾索納羅團隊的前副總統候選人、前部長內圖（Walter Braga Netto）、前司法部長托雷斯（Anderson Torres）和前國家安全顧問埃萊諾（Augusto Heleno）。消息指出，內圖因在家中被搜出一把未註冊槍枝，隨後亦已被捕。

警方發聲明中表示，嫌疑人被指控參與「一個企圖發動政變的犯罪組織」，其目的是「讓當時的總統繼續掌權」。他們「甚至在選舉之前」就散布選舉舞弊的指控，以求「使軍事干預合法化」。

博爾索納羅被視為極右翼民粹主義，經常被比作美國前總統特朗普（Donald Trump）。其護照被沒收被指是壞徵兆，警察消息人士表示，顯示他未來有可能被捕。最高法院並發布了48條預防措施，包括要求被調查人員暫停履行公職、禁止相互交流及離境等。

在2022年10月舉行的巴西總統選舉中，盧拉擊敗時任總統博爾索納羅。2023年1月，大批博爾索納羅支持者不服結果，強闖巴西國家權力機構，與軍警發生衝突。

2023年6月30日，巴西高等選舉法院裁定，博爾索納羅涉選舉違規，包括濫用政治權力，禁止他在2030年前作為候選人競逐巴西聯邦、州級和市級選舉。