彭博：北約私下討論遭俄羅斯襲擊情景　研究應對計劃

美國的北約盟友正在私下討論俄羅斯襲擊其中一個北約國家的情景設想，並視此為需要緊急應對的危險，因為它們越來越懷疑美國會繼續扮演保護北約的傳統角色。



彭博社報道，這種悲觀情緒主導了周末在德國慕尼黑安全會議的討論，各國領導人和國防官員在這個年度會議上評估了全球最大的地緣政治威脅。

與會的歐洲高級國防官員對美國未批准向烏克蘭額外提供價值數十億美元的援助表示擔憂，稱這一明顯趨勢可能會鼓勵俄羅斯對北約國家進行直接攻擊，它們正在為這種可能情況制定計劃。

其中一名官員說，與過去的慕尼黑安全會議相比，本屆會議瀰漫不確定性的情緒，他和其他受訪官員都要求不具名。

美國的歐洲盟友的警戒心越來越強，因為它們意識到，俄羅斯因在烏克蘭戰場上取得成功而變得更加大膽妄為，美國可能會減少對歐洲的支持，而歐洲本身在這方面的應對準備做得太少。

德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）在受訪時說：「我無法預測北約領土會否或可能在什麼時候遭到襲擊。」他說： 「但這有可能在五到八年內發生。」

美國總統拜登（Joe Biden）上星期五（2月16日）譴責國會，沒有在休會兩周前通過援助烏克蘭一攬子計劃，這套新的援烏方案遭到共和黨人的反對。

拜登說：「這只會加劇我們盟友的擔憂，我不會說引起了恐慌，但它們對美國作為一個可靠盟友感到了真正的擔憂。」

慕尼黑安全會議2月18日閉幕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

