英國公司報告：金磚國家百萬富翁人數未來10年料增85％　高於G7

根據最新報告，金磚國家的百萬富豪人數將在未來10年大增，成為財富增長幅度最大的國家集團。



倫敦投資移民諮詢公司恒理環球（Henley & Partners）與全球財富情報公司新世界財富（New World Wealth）合作撰寫的報告顯示，金磚國家的百萬富豪未來10年預計將激增85％；相比之下，七國集團（G7）的百萬富豪增幅為45%。

金磚國家總共有45萬億美元的可投資財富。由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家集團今年已擴大到包括埃及、埃塞俄比亞、伊朗和阿拉伯聯合酋長國；沙特阿拉伯也將加入。

巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪和俄羅斯外長拉夫羅夫2023年8月在金磚國家峰會期間拍攝合照。（Reuters）

七國集團是世界發達經濟體的聯盟，成員包括加拿大、法國、日本、意大利、美國、英國和歐盟。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述報告說，目前，金磚集團內有160萬人持有100萬美元以上的可投資資產。

新世界財富分析師阿莫利斯說：「金磚國家的85％富豪增長預測將是全球任何集團或地區中最高的。」

恒理環球的管理合夥人兼東南亞主管沃萊克在一次網絡直播的演講中說：「金磚國家正在挑戰全球秩序，並將自己打造成七國集團等國際機構的強大競爭對手。」

印度在財富擴張方面處於領先地位，預計到2033年人均財富將增長110％，列其後的沙特和阿聯酋的增長率預計分別為105％和95％；中國和埃塞俄比亞的財富預計將分別增長85％和75％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

