有片│美記者質疑金磚被中國主宰 　普京冷笑：「鬼故又來了」

俄羅斯總統普京6日在莫斯科接受了前美國霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）的專訪。這個長達2小時7分鐘的採訪中，當普京被卡爾森問到是否擔心金磚國家組織（BRICS）被中國經濟完全主導時，普京先笑後回應：「鬼故又來了。」



卡爾森在訪問中不忘提及中國，甚至挑撥一下中國同俄羅斯以及其他國家的關係，對普京拋出一個問題——是否擔心金磚國家組織被中國經濟完全主導？

「我們聽過這類鬼故事（ Bogeyman stories）。」普京笑着表示，這是一種煽動恐慌的敘事方式，中國外交政策並不是侵略性的，其思路從來都是尋求妥協，俄方明白這一點。他又指，中俄是鄰居，兩國有着長久相互共存（coexistence）的歷史，「我們已彼此習慣」。

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「這次（鬼故事）又來了，是通過委婉的方式，但仍然是同樣的鬼故事。（各國各地區）與中國的合作在加深，歐洲與中國的合作基礎在擴大，比俄羅斯與中國的合作水平更高更大。問問歐洲人，他們害怕嗎？」

普京說：「我不知道他們害不害怕，但他們仍然不計代價想要進入中國市場，尤其是現在歐洲本身面臨經濟問題之際，中國企業同樣也在探索歐洲市場。」

普京又指：「中國企業在美國的存在更小嗎？是的，這是美國的政治決定，想要限制與中國的合作，那可是你們自己的損失啊，卡爾森先生，你們在限制自己與中國的合作，你們這是在傷害自己。」