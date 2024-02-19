FBI局長：美國基建面對中國史無前例規模網絡攻擊

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）2月18日表示，中國偷偷在美國重要基礎設施網絡內部植入攻擊性的惡意軟體，而且規模是史無前例地龐大，因此呼籲各國不應只專注在俄烏及加沙戰爭。



《華爾街日報》報道，克里斯托弗·雷出佈慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時指，代號「Volt Typhoon」的中國黑客組織去年被發現潛伏在美國的重要基建內，他指出北京支持的行動者預先部署惡意軟件，並等待時機成熟時發動攻擊，癱瘓美國的主要基建。

克里斯托弗·雷形容，這只是中國行動的冰山一角，但他沒有透露哪些重要基建成為目標，強調FBI正進行大量工作。

他早前在加州與五眼聯盟（Five Eyes）情報部門首長會面、以及到馬來西亞和印度討論中國的黑客活動，稱大家都特別關注這項真正威脅，並與夥伴合作嘗試找出、預測及阻止威脅。

荷蘭情報部門2月較早時指，中國黑客去年利用惡意軟件進入荷蘭軍方的網絡。

北京方面多次否認指控，反指美國進行網絡攻擊。不過報道提到，近年有證據顯示中國推動黑客計劃，美國亦起訴多名解放軍網絡部門人員，指他們盜取機密。

克里斯托弗·雷稱，美國專注於應對預先部署的威脅，有歐洲官員形容，這些威脅就像重要基建被彈道導彈瞄準的網上版。