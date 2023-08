美國一名主管網絡安全的官員認為,中國大陸黑客正在嚴陣以待,一旦北京攻台並與美軍發生衝突,大陸會對輸油(氣)管道、鐵路等美國關鍵基礎設施發動破壞性網絡攻擊。



綜合美國之音(VOA)和美國全國廣播公司(NBC)報道,美國網絡安全與基礎設施安全局(CISA)局長伊斯特利(Jen Easterly)星期六(8月12日)在拉斯維加斯舉行的DEF CON黑客大會上致辭時,提出上述看法。

微軟公司(Microsoft)曾在5月指隸屬中國政府的黑客正將美國基礎設施設定為網攻目標。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence,ODNI)則在2月發布的年度威脅評估中寫道:「中國幾乎肯定具備發動網攻破壞美國境內關鍵基礎設施服務的能力,其中包括油氣輸送管道和鐵路系統」。

本文獲《聯合早報》授權轉載