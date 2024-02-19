韓國醫生集體辭職　前線陷混亂多個手術取消　警：嚴厲查辦

韓國多家醫院有醫生集體辭職，抗議政府推行醫學院擴大招生，據韓聯社2月19日報道，首爾有逾千醫生遞交辭職信，又指醫療前線難免出現混亂，各種急症手術要取消或推遲。韓國警方表示會嚴厲查辦這次集體行動的挑動者，據韓媒引述消息人士指，韓國總統尹錫悅也稱不會姑息。



韓聯社指，全國各家醫院的醫生紛紛在19日遞交辭職信，例如全州的全北大學醫院有多達189人遞信、仁川的仁荷大學醫院有64人辭職，在首都圈，首爾五大綜合醫院有上千名實習醫生和住院醫生請辭。

報道稱，醫療前線難免出現混亂，各種急症手術取消或推遲，令許多患者不便，延世大學附屬世福蘭斯醫院要調整手術日程安排，首爾大學醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院等也在多方面探討調整手術和住院日程、補充人手的方案。

圖為2024年2月19日在韓國首爾一家醫院內（Yonhap via REUTERS）

大韓實習住院醫生協議會表示，經與首爾五大醫院醫生代表的協商決定，五大醫院實習和住院醫生全員會在19日遞交辭職信，然後從20日上午6時起不工作。

韓國政府大力抨擊醫生的集體辭職行動，韓國警察廳廳長尹熙根19日在例行記者會表示，對於參加或主導集體行動的醫生，警方會考慮採取法律措施，例如是提請逮捕證或展開逮捕調查等。

韓聯社引述多名消息人士指，總統尹錫悅表示「醫療界鬥不過國民」，主張現屆政府不會像前屆政府那樣放任醫療界的集體行動。