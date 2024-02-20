歐盟依《數碼服務法》調查TikTok兒童保護措施　違規可處巨額罰款

歐盟2月19日起根據《數碼服務法》（Digital Services Act，DSA），對中國字節跳動旗下短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）展開調查，指該平台涉嫌違反保護未成年人的義務，包括令人成癮的設計，以及上網時間限制、年齡驗證、默認隱私設置等方面不足。根據歐盟《數碼服務法》規定，該平台面臨巨額罰款風險。



歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）表示，在分析該程式的風險評估報告，以及要求提交資料的回覆後，作出展開調查的決定。

歐盟委員會表示，調查重點為TikTok系統的設計，包括可能刺激行為成癮，以及產生所謂「兔子洞效應」（rabbit hole effects）的演算法系統。

如果TikTok被判違反《數碼服務法》 規則，TikTok的所有者、總部位於中國的字節跳動，可能面臨高達其全球營業額6%的罰款。

這是繼去年12月對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台X之後，歐盟第二次根據《數碼服務法》展開調查。

TikTok表示，將繼續與專家和業界合作，確保年輕人在其平台上的安全，並期待向歐盟委員會詳細解釋這項工作。