美國俄勒岡州街頭毒品泛濫　擬終止毒品除罪化政策

美國俄勒岡州街頭毒品泛濫，吸毒過量致死的人數不斷增加，「縱容」人們使用毒品的「110號法案」被指是罪魁禍首。俄勒岡州議員將在近期投票表決，以決定是否終止毒品無罪化政策或修法。



走在俄勒岡州（Oregon）人口最大城市波特蘭（Portland）的街頭，到處可見有人拿着打火機，手持放有毒品的錫紙或冰毒管公然吸毒，淪為「露天毒品市場」。

一名露宿街頭的吸毒者胡德（John Hood）對路透社記者說：「就像吸煙一樣，我們想吸就吸，根本就不必擔心會被抓。可是現在當局卻又開始打壓，他們想要把毒品再次列為有罪化。」

2020年11月，俄勒岡州選民投票通過「110號法案」（Measure 110），將持有少量海洛英、冰毒、大麻及芬太尼等毒品合法化，但製毒、販毒，以及吸毒後駕駛仍屬刑事罪。

這項政策旨在以更人道方式應對嗜毒問題，而不是一味懲罰。然而，毒品無罪化推行3年多後，俄勒岡州的毒品問題卻加劇，促使俄勒岡人重新檢視毒品無罪化政策，也掀起廢除此政策的爭議。

圖為2024年2月7日，美國俄勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）一名在街上吸食芬太尼的男子遭警員發出傳票。（Reuters）

110號法案兩年後 吸毒死亡增近七成

美國疾病控制與預防中心數據顯示，自110號法案實施以來，俄勒岡州吸毒過量死亡人數逐年遞增，從2020年的803人上升到2022年的1,364人。

美媒報道，根據執法部門的消息，俄勒岡州吸毒人數正在增加，估計近20%的成年人吸毒。

俄勒岡州議員2月將就是否保留或修改110號法案進行表決。佔州議會多數席位的民主黨人主張將小規模持有毒品定為低級輕罪，最多可判處30天的監禁，並有機會尋求治療，而不是直接面控。

法案還規定對毒販處以更嚴厲的刑罰、更廣泛地獲得治療鴉片類藥物成癮問題，以及擴大康復和住房服務及毒品預防計劃。

共和黨議員認為，民主黨擬議修改法案存在不足。共和黨議員提議對吸毒者判處長達一年的監禁，並可選擇以治療或緩刑代替監禁。

俄勒岡州參議院少數黨領袖諾普（Kate Lieber）說：「我們需要嚴厲的懲罰，以確保人們得到治療，而不是流落街頭。」

根據美國波士頓愛默生學院2023年8月進行的一項調查，多達56%的俄勒岡人支持徹底廢除110號法案，64%的受訪者支持修法。

無論110號法案最終會被廢除還是修法，對大多數吸毒者來說都沒有太大的差別。胡德說：「我只是會像以前那樣，躲起來吸毒並希望不會被抓到。不過，我相信總有一天我會反省，尋求幫助。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

