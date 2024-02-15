加拿大列治文市議會擬建毒品注射屋惹議　溫哥華衛生官員：無計劃

加拿大列治文（Richmond，又譯里士滿）市議會2月13日投票通過動議，贊成考慮在當地醫院設立毒品注射屋，引起大批居民抗議反對。衛生官員15日回應稱，未有計劃在當地建「獨立」毒品注射屋設施，其後又確認在醫院建的注射屋符合「獨立」設施定義，意味無計劃興建。



加拿大《全球新聞》（Global News）14日報道，是否在當地設立注射站由溫哥華海岸衛生局（VCH）決定。事件引發爭議後，VCH發聲明稱，「據最新公共衛生數據，對列治文有服藥過量風險的人而言，獨立、受監督的注射站並非最合適的服務。」

報道稱，VCH之後向傳媒證實在醫院建毒品注射屋符合「獨立」設施定義。

聲明指，獨立注射站在高風險族群集中的社區效果最佳，因為人們不會「走很遠的路」，以取得相關服務；VHC會繼續與列治文合作，評估如何加強服務、確保當地社區居民安全，以便獲得治療。

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毒品注射屋旨在向吸毒者開放安全場所，供他們在合資格的衞生專業人員監督下服用藥物。市政府原先強調，毒品注射屋職員並非分發毒品，而是為提供成癮治療和康復服務。

有反對者認為建毒品注射屋會影響社區安全，還可能導致其他地區的癮君子為了獲得毒品而前往注射點所在地。列治文因有意在當地醫院可能建立毒品注射站，遭當地居住反對建站的華人抗議。

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