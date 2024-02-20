以巴衝突重創經濟　以色列第四季度GDP萎縮近20%

以巴戰爭對加沙造成嚴重破壞，以色列經濟出現嚴重衰退。據以色列2月19日公布的初步數據顯示，2023年第四季度國內生產總值（GDP）萎縮19.4％。



彭博新聞2月19日報道，以色列同日公布的初步數據顯示，2023年第四季度，經季節性因素調整後的GDP環比折年率萎縮19.4%。這比彭博調查中所有分析師的預測都要差，分析師預測中位數為下降10.5%。

圖為2024年2月19日，以色列耶路撒冷繼續有示威，要求政府敦促哈馬斯釋放人質。（Reuters）

高盛集團經濟師格德米納斯（Tadas Gedminas）和戴利（Kevin Daly）在報告中表示，這一數據突顯以色列經濟遭到重創，特別是私營企業活動方面。

儘管戰爭打破經濟增長勢頭，但GDP全年仍增長2%，符合央行研究部門的預測。以色列央行對2024年的增長預測為2%；財政部的預測為1.6%。

這是以色列首次對戰爭對國內生產總值造成的損失發布官方數字，反映哈馬斯10月7日襲擊以色列後爆發新一輪以巴衝突以來，對以色列造成的經濟破壞程度。此外，戰備軍人徵召也使勞動力減少約8%，與新冠疫情流行期間實施停工導致的減少幅度相當。

戰爭對巴勒斯坦人衝擊更大，加劇加沙人道主義危機。國際貨幣基金組織（IMF）表示，加沙地帶第四季度的經濟活動「幾乎完全崩潰」，預計加沙和約旦河西岸2023年的GDP將下降6%。