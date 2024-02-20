胡塞武裝稱導彈攻擊兩艘美國貨船　歐盟正式啟動紅海護航行動

歐盟2月19日宣布，正式啟動對紅海地區的護航行動。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，啟動名為「盾牌」（Aspides）的護航行動，以確保紅海的航行自由。 她又稱，行動除應對危機，也是歐洲加強海上部署以保護自身利益的重要一步。



也門胡塞武裝（Houthis）發言人薩雷亞（Yehia Sareea）同日發聲明說，胡塞武裝當天向在亞丁灣行駛的兩艘美國貨船發射多枚導彈，並準確擊中目標。這是胡塞武裝24小時內，第二次宣布對船隻發動襲擊。當天早些時候胡塞武裝稱，對在亞丁灣航行的一艘英國貨輪實施導彈攻擊，並擊中目標。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱，護航行動將在確保歐盟和國際社會的商業和安全利益方面，發揮關鍵作用。

法國、德國、意大利和比利時已表示，計劃派出船艦參與護航。 歐盟官員透露，行動指揮部將設在希臘城市拉里薩（Larissa）。只有在胡塞武裝（Houthis）首先發動攻擊的情況下，歐盟成員才會接到開火命令，不會先發制人。

歐盟表示，該行動將在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）和霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的主要海上交通線，以及紅海、亞丁灣、阿拉伯海、阿曼灣、波斯灣的國際水域進行。

胡塞武裝：2024年1月25日在以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯衝突持續之際，武裝胡塞武裝追隨者在也門薩那（Sanaa）參加遊行期間舉起步槍，譴責美國率領針對胡塞武裝的襲擊，並表示支持加沙地帶巴勒斯坦人。（Reuters）

胡塞武裝同日兩度宣布攻擊貨船

另外，胡塞武裝在19日公布攻擊英國貨輪「魯比馬爾」號（Rubymar）， 造成貨輪嚴重損毁可能沉沒後，同日稍後時間再宣布，以導彈攻擊兩艘美國貨船，分別名為「海上冠軍」號（Sea Champion）及 「納維斯·福爾圖納」號（Navis Fortuna），且「準確擊中目標」。

英國海事貿易行動組織（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）稍早時間稱，一艘在亞丁灣行駛的商船遭到兩枚導彈襲擊，造成船身輕微受損。但UKMTO未透露船名。