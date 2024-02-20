造價2億日圓　日本大阪世博建「豪華廁所」遭狠批

日本大阪世博將在2025年舉行，官方日前公開會場建築物造價，被發現廁所一項出現「天價數字」，造價接近2億日圓（約1100萬港元）。日本政府2月20日表示，考慮到需要設置的廁所規模，「2億並非昂貴數字。」



據1月25日公開資料，大阪世博有8組特別的廁所建築公開招標，有5個廁所已經中標，其中3組廁所造價分別是1.92億日圓、1.97億日圓及1.82億日圓。

據日本周刊雜誌《DIAMOND》報道，兵庫縣蘆屋中央公園廁所翻新工程，造價只有3800萬日圓（約210萬港元），過億日圓的廁所造價顯然太貴。報道質疑公廁是否有必要「打造成與藝術館一樣」，特別是日本１月１日能登半島遇上大地震，當地急需資源重建，批評花過億建廁所是浪費公帑。

圖為2021年6月2日，由日本設計師NIGO親自設計，位於東京的公廁，主題是THE HOUSE。（Getty）

日本經濟產業大臣齋藤健，在2月20日內閣會議後的記者會上表示，考慮到這是一個「設置數十個馬桶的大型設施」，與一般公共廁所的建設費相比「並不算昂貴」，齋藤否定政府會重新審視計劃。

齋藤表示，大阪世博會場共有40個公共廁所，其中8個廁所由「具有才華的年輕建築師設計」，一個廁所內會建有50至60個馬桶。