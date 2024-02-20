日本便利店推出「人造海鮮飯」　海膽三文魚子使用替代品意義深遠

日本全家（FamilyMart）於2月6日推出一款海鮮丼飯，內容物有海膽、三文魚子、螃蟹、蔥花吞拿魚蓉和鰻魚，價格為498圓（約港幤26元）。但仔細一看，會發現丼飯中的海鮮全是使用魚板、蒟蒻等「替代品」。全家指出，這是考慮到水產品的永續性所推出的商品。許多網民好奇品嚐後，也在網上分享感想。



「替代海鮮丼」標榜使用5種海鮮食材，但全都使用「替代品」舉例來說，三文魚卵是由「植物油、三文魚油」等製成、海膽則是「明太魚肉」、螃蟹是「螃蟹風味魚板」、蔥花吞拿魚蓉是「蒟蒻粉、植物油脂」、鰻魚則是「蒲燒鰻魚風味魚板」。

日本FamilyMart新推出的海鮮丼，全部使用替代食材。（FamilyMart官網截圖）

為甚麼要開發這種全是「替代品」的商品？全家表示，是希望能讓大家思考水產品的永續性。為了保護環境，許多廠商紛紛推出「未來肉」，但關於海鮮的替代品仍不為人知。因此全家特地使用各種替代品製作海鮮丼，希望能勾起大家的好奇心。

許多網民實際品嚐後表示：

．「蔥花吞拿魚蓉吃起來跟真的一樣」

．「比一些不新鮮的海鮮丼更好吃」

．「很適合討厭腥味的人」

．「太好了，孕婦也可以吃」



日本各大便利商店現在致力於用各種替代食材開發商品。日本7-11於2023年7月，販售使用植物蛋白製作的吞拿魚飯糰和炸雞塊。LAWSON也一度在日本缺蛋期間，使用「植物蛋」製作炒蛋三文治。

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