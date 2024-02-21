英媒：英軍1月底試射三叉戟潛射導彈再失敗

英媒2月20日稱，英國皇家海軍核潛艇「先鋒」號（HMS Vanguard）1月30日在美國佛羅里達州海域試射「三叉戟2型」（Trident II）潛射導彈遇挫，射出後因未能點燃一級推進火箭而墜海。



英國《太陽報》2月20日引述消息人士稱，搭載模擬彈頭的導彈離開「先鋒」號後，這支長44呎（約13米）、重58噸的導彈就在附近噗通入水。該報稱，導彈落水位置距潛艇「僅數碼」，英國防相夏博思（Grant Shapps）當時亦在艦上。

英軍隨後即時展開調查，搜索導彈殘骸。

英國防部向該報發聲明承認事件，以國家安全為由拒絕進一步透露詳情，但稱任務失敗源於測試過程中出現異常狀況，而這種失敗是「特定於事件的」。內文還稱這次測試「再次肯定英國核威懾力量的有效性」，並稱三叉戟是「世界上最可靠的武器系統」。

英國皇家海軍核潛艇先鋒號2006年12月4日在位於蘇格蘭海倫斯堡克萊德河的法斯蘭潛艇基地停泊。 (Getty Images)

英國對上一次同類試射在2016年進行，也是失敗收場。當時在英國皇家海軍「復仇」號（HMS Vengeance）發射的一枚三叉戟導彈偏離航線，轉向美國而不是非洲西海岸的目標，最終自毀。

對上一次同款導彈試射成功，發生在2012年10月。