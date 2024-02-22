美媒：中國安洵信息文件外泄　被揭入侵全球網絡　包括香港機構

中國網絡安全公司上海安洵信息有大量內部文件遭外泄，內容顯示公司曾入侵包括香港在內，英國、泰國、印度及其他國家地區的政府網絡。香港考評局、食環署、中文大學和職工盟等十多間機構成為了網攻對象。



美聯社2月21日報道，安洵信息有大量的文件在上週在網絡上被公開，當中包括數百頁的合同、市場簡報、產品手冊以及客戶和員工名單。

文件揭示公司會針對Microsoft Exchange和Android等各種平台發動攻擊，並利用社交媒體如X等進行網絡滲透。如使用惡意軟件獲取用戶電子郵件及電話號碼，進行監控、讀取訊息等。

上海安洵信息的內部文件在Github上被公開，內容似乎提到泄密者與公司的不滿。（Github截圖）

被攻擊的對象十分廣泛，包括香港、台灣、新疆地區，還有英國與北約國家，泰國、印度和其他東南亞國家，受影響的包括政府及通訊網絡。報道指相信攻擊是為獲取訊息，監控及遏制海外異議聲音。

網絡安全公司ESET表示，他們將安洵與一個名為Fishmonger的中國黑客組織聯繫在一起，並且一直積極追蹤該組織。在2020年1月，該組織入侵了香港大學伺服器，並自2022年以來，Fishmonger開始針對亞洲、歐洲、中美洲和美國政府的非政府組織和智庫進行攻擊。

美聯社引述兩名安洵的員工，證實有關外泄事件，並指公司及公安正調查事件，公司會在稍後時間發表正式聲明。中國外交部暫時未予回應。