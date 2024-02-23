美國AT&T手機網絡故障　白宮指FBI調查但暫不認為涉安全事故

美國電訊服務商AT&T證實，該公司手機服務2月22日一度大面積故障，大量用戶的通話和簡訊服務中斷，網路後來已恢復。除美國聯邦通訊委員會（FCC）正調查事件，白宮發言人柯比（John Kirby）表示，聯邦調查局（FBI） 和國土安全部（DHS）也正調查事件，但不認為涉及網路或安全事故。柯比又稱，商務部因網絡故障受影響，但並不嚴重。



路透社報道，AT&T的 5G 網路覆蓋全美約 2.9 億人口。網絡事故追蹤網站Downdetector.com稱，由美國東岸時間22日清晨4時開始，已有AT&T用戶投訴手機網絡中斷。高峰期在上午8時半，錄得7.4萬宗報告。維珍尼亞州、北卡羅來納州、德州等緊急中心表示，事故影響民眾致電求助。

於美國東岸時間約上午11時，AT&T 在其網站上表示，逾75%網路已恢復，正盡力恢復剩餘受影響客戶的服務，但未提供中斷原因及受影響用戶數量。AT&T其後宣布所有受影響用戶的服務已恢復。

DownDetector.com 稱，其他電訊服務商也曾有中斷情況，但Verizon、T-Mobile 等公司均表示網路運作正常。

路透社引述，網路分析公司 Kentik 主管Doug Madory 表示，尚不清楚 AT&T 到底發生了什麼，但懷疑涉及惡意攻擊。不過，白宮指沒有理由認為事涉網路或安全事故。

AT&T 股價在美市下午一度跌 2.3%。