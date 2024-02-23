英國制裁俄羅斯逾50人及實體　卡梅倫：斷絕莫斯科戰爭資金來源

撰文：聯合早報
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英國星期四（2月22日）宣布了針對俄羅斯新的一攬子制裁措施，旨為斷絕俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的武器庫和戰爭資金來源。

路透社報道，2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭兩周年的日子，英國宣布新的對俄制裁涵蓋50多名個人和實體，為西方削弱俄羅斯經濟協調努力的一部分。

英國外相卡梅倫（David Cameron）在一份聲明中說：「面對國際社會施加的經濟壓力，俄羅斯非法入侵烏克蘭是難以為繼的。普京這場戰爭打得極其吃力，制裁行動正在斷絕他所迫切需要的戰爭資金。」

英國制裁了與俄羅斯彈藥工業有關聯的公司，包括據說最大的斯維爾德洛夫（Sverdlov）國有企業，並針對金屬、鑽石和能源收入來源。

其中包括一家向俄羅斯供應電子產品的土耳其公司、三家中國電子公司，以及俄羅斯鑽石生產商阿爾羅薩公司（Alrosa）高管；俄羅斯主要銅生產商烏拉爾礦業和冶金公司（UMMC）經理也被列入制裁名單。

另外，英國政府還準備加強打擊「俄羅斯的惡意航運活動，以及俄羅斯用來減輕石油相關制裁影響的「影子艦隊」。

歐盟星期三（21日）也通過了一套全面的制裁方案，近200個被指協助莫斯科採購武器或參與綁架烏克蘭兒童的實體和個人，已被列為制裁對象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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